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​Ибрагимович близок к возвращению в сборную Швеции

02 Января 2021, 18:02,

УЕФА

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович близок к возвращению в сборную Швеции и имеет хорошие шансы сыграть на чемпионате Европы. Об этом на своих страницах пишет La Gazzetta dello Sport.

В ноябре Ибрагимович встречался с главным тренером шведской национальной команды Янне Андерссоном. «Если Златан откроет дверь, мы поговорим», - сказал рулевой сборной шведским СМИ перед Новым годом.

Златан Ибрагимович в последний раз играл за сборную Швеции на чемпионате Европы 2016 года.

Отметим, что на ближайшем Евро сборная Швеции выступит в одной группе с командами Испании, Польши и Словакии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Златан Ибрагимович, Сборная Швеции
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