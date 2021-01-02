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02 Января 2021, 18:02,
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович близок к возвращению в сборную Швеции и имеет хорошие шансы сыграть на чемпионате Европы. Об этом на своих страницах пишет La Gazzetta dello Sport.
В ноябре Ибрагимович встречался с главным тренером шведской национальной команды Янне Андерссоном. «Если Златан откроет дверь, мы поговорим», - сказал рулевой сборной шведским СМИ перед Новым годом.
Златан Ибрагимович в последний раз играл за сборную Швеции на чемпионате Европы 2016 года.
Отметим, что на ближайшем Евро сборная Швеции выступит в одной группе с командами Испании, Польши и Словакии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Златан Ибрагимович, Сборная Швеции