​Маттеус: «Если сборная Германии неудачно выступит на Евро, увольнять нужно будет не только Лёва»

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус высказался по поводу главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва.

«Если сборная Германии на чемпионате Европы не покажет того, чего от неё ожидают, то увольнять нужно будет не только Лёва, но и всех тех, кто решил оставить его тренером. Они [члены Немецкого футбольного союза] тоже должны нести ответственность.

Поражение 0:6 от Испании было исключительным случаем, но когда я смотрю на общую ситуацию и вспоминаю игры с тяжёлыми победами и пропущенными голами на последних минутах, то понимаю, что это больше не работает», - сказал Маттеус в интервью Suddeutsche Zeitung.

Напомним, Йоахим Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года.