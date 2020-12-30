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​Маттеус: «Если сборная Германии неудачно выступит на Евро, увольнять нужно будет не только Лёва»

30 Декабря 2020, 15:57,

twitter.com

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус высказался по поводу главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва.

«Если сборная Германии на чемпионате Европы не покажет того, чего от неё ожидают, то увольнять нужно будет не только Лёва, но и всех тех, кто решил оставить его тренером. Они [члены Немецкого футбольного союза] тоже должны нести ответственность.

Поражение 0:6 от Испании было исключительным случаем, но когда я смотрю на общую ситуацию и вспоминаю игры с тяжёлыми победами и пропущенными голами на последних минутах, то понимаю, что это больше не работает», - сказал Маттеус в интервью Suddeutsche Zeitung.

Напомним, Йоахим Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв, Лотар Маттеус
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