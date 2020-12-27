Роналду: «Сборная Португалии может стать чемпионом мира»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о перспективах сборной Португалии.

«У нашей сборной отличный тренер и много талантливых молодых футболистов, которые продолжают учиться. С такой командой мы можем стать чемпионами мира и Европы. Мы будем за это бороться.

Многие дети подражают мне? Это просто невероятно. Они хотят быть похожими на меня, делают такие же стрижки. Я хочу, чтобы ребята со всего мира кричали так же, как и я, когда забивают голы», - цитирует Криштиану Роналду A Bola.

Напомним, что Роналду уже становился чемпионом Европы со сборной Португалии в 2016 году.