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Черчесов: «Сборная России уверенно отобралась на чемпионат Европы, важно сохранить такой турнир»

25 Декабря 2020, 15:22,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выходе на чемпионат Европы, который состоится в 2021 году.

«Очень важно не потерять такой крупный турнир, как чемпионат Европы. Сборная уверенно на него отобралась, и, конечно, мы все рассчитываем, что в следующем году станем участниками», - цитирует российского специалиста пресс-служба оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге.

Напомним, что сборная России заняла второе место в группе I в квалификации к чемпионату Европы. Наша команда отстала от сборной Бельгии на шесть очков.

На чемпионате Европы сборная России сыграет в группе B, соперниками подопечных Черчесова станут сборные Бельгии, Дании и Финляндии.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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