​В РФС недовольны результатами сборной России

Глава РФС Александр Дюков по итогам заседания исполкома высказался по поводу результатов сборной России.

«Если говорить о первой сборной, мы не можем быть удовлетворены. Задача, которая ставилась - повышение в классе в Лиге Наций - не была решена», - рассказал Дюков во время пресс-конференции.

Напомним, в шести матчах в октябре и ноябре сборная России ни разу не выиграла. Команда Станислава Черчесова трижды сыграла вничью и столько же раз проиграла.

В следующем году сборная России выступит на чемпионате Европы. Соперниками команды на групповой стадии станут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии.