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​В РФС недовольны результатами сборной России

18 Декабря 2020, 14:44,

Динамо Москва

Глава РФС Александр Дюков по итогам заседания исполкома высказался по поводу результатов сборной России.

«Если говорить о первой сборной, мы не можем быть удовлетворены. Задача, которая ставилась - повышение в классе в Лиге Наций - не была решена», - рассказал Дюков во время пресс-конференции.

Напомним, в шести матчах в октябре и ноябре сборная России ни разу не выиграла. Команда Станислава Черчесова трижды сыграла вничью и столько же раз проиграла.  

В следующем году сборная России выступит на чемпионате Европы. Соперниками команды на групповой стадии станут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Александр Дюков
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Комментарии (2)
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0
ингерман
18 Декабря 2020, 15:54

ай.. они не довольны панимашь.. зато мы оченна довольны.. )))

0
HG2017
18 Декабря 2020, 15:16

0 побед - это тренд нынешней осени прост ))

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