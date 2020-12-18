​В РФС недовольны результатами сборной России

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18 Декабря 2020, 14:44,
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Глава РФС Александр Дюков по итогам заседания исполкома высказался по поводу результатов сборной России.
«Если говорить о первой сборной, мы не можем быть удовлетворены. Задача, которая ставилась - повышение в классе в Лиге Наций - не была решена», - рассказал Дюков во время пресс-конференции.
Напомним, в шести матчах в октябре и ноябре сборная России ни разу не выиграла. Команда Станислава Черчесова трижды сыграла вничью и столько же раз проиграла.
В следующем году сборная России выступит на чемпионате Европы. Соперниками команды на групповой стадии станут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Александр Дюков
ай.. они не довольны панимашь.. зато мы оченна довольны.. )))
0 побед - это тренд нынешней осени прост ))