​Санкции не помешают России принять Евро и финал Лиги чемпионов

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу о дисквалификации российского спорта за нарушение антидопинговых правил. Санкции были сокращены и продлятся до 16 декабря 2022 года.

Санкции включают в себя запреты на проведение таких соревнований, как Олимпийские игры и чемпионат мира, но не затрагивают чемпионат Европы и Лигу чемпионов. Таким образом, ничего не помешает России принять матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в 2022 году.

Добавим, что Евро-2020 был перенесён на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Сборная России сыграет в одной группе с командами Дании, Бельгии и Финляндии.