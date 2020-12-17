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​Санкции не помешают России принять Евро и финал Лиги чемпионов

17 Декабря 2020, 18:24,

Global Look Press

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу о дисквалификации российского спорта за нарушение антидопинговых правил. Санкции были сокращены и продлятся до 16 декабря 2022 года.

Санкции включают в себя запреты на проведение таких соревнований, как Олимпийские игры и чемпионат мира, но не затрагивают чемпионат Европы и Лигу чемпионов. Таким образом, ничего не помешает России принять матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в 2022 году.

Добавим, что Евро-2020 был перенесён на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Сборная России сыграет в одной группе с командами Дании, Бельгии и Финляндии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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