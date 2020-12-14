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Сборная Сербии уволила тренера – в последнем матче команда обыграла Россию 5:0

14 Декабря 2020, 20:23,

Global Look Press

2020 год сборная Сербии завершила на мажорной ноте, разгромив сборную России со счётом 5:0 в последнем туре Лиги наций. Тем не менее, Любиша Тумбакович покинул должность главного тренера сербской национальной команды, о чём в понедельник было объявлено официально.

Причиной расставания со специалистом стала нерешённая задача по выходу на чемпионат Европы – в финале плей-офф Лиги наций сборная Сербия по пенальти проиграла Шотландии.

В марте уже под руководством нового тренера сборная Сербии начнёт отборочный цикл на чемпионат мира 2022 года. Сербская команда попала в одну группу с Португалией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Сербии, Любиша Тумбакович
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