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Ушёл из жизни экс-тренер сборной Хорватии Отто Барич

14 Декабря 2020, 08:12,

Depositphotos

Экс-наставник национальной сборной Хорватии Отто Барич ушел из жизни в возрасте 88 лет, об этом рапортует пресс-служба федерации футбола страны.

Согласно информации издания Sportske novosti, специалист заразился коронавирусной инфекцией около десяти дней назад и скончался в Загребе в воскресенье, 13-го декабря.

Напомним, что Барич занимал пост главного тренера сборной Хорватии с 2002-го по 2004-й год. Также он известен по работе в национальных командах Австрии и Албании. На клубном уровне наставник тренировал венский «Рапид», загребское «Динамо», немецкий «Штуттгарт», стамбульский «Фенербахче».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Хорватии, Отто Барич
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