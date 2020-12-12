Уткин - о возвращении Акинфеева в сборную России: «Уговаривайте, шансов много»

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором на телевидении, поделился мнением о возможном возвращении голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.

«У сборной отличные шансы уломать Акинфеева поехать на Евро. Он не играет за сборную, чтобы проводить больше времени с семьей. Но игра в Загребе сигнализирует - не всегда. Он хочет играть. Уговаривайте. Шансов много», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что Акинфеев объявил о завершении международной карьеры в октябре 2018-го года.

Чемпионат Европы-2020 состоится летом 2021-го года. Турнир был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сборная России попала в группу В, где ее соперниками стали национальные команды Бельгии, Финляндии и Дании.