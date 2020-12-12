Дешам: «Заявка сборной Франции на ЧЕ-2020 готова на 100%»

Заявка сборной Франции на грядущий чемпионат Европы-2020, который состоится летом следующего года из-за пандемии коронавирусной инфекции, полностью сформирована. Об этом рассказал главный тренер команды Дидье Дешам.

«Заявка национальной сборной Франции готова на 100 процентов. При этом я держу в уме, что многое может случиться до старта турнира. Надеюсь, наши игроки смогут избежать травм», - приводит слова специалиста издание L'Equipe.

Отметим, что сборная Франции проведет первый тренировочный сбор в марте. Чемпионат Европы состоится с 11-го июня по 11-е июля следующего года.