Дешам: «Заявка сборной Франции на ЧЕ-2020 готова на 100%»

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12 Декабря 2020, 11:49,
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Заявка сборной Франции на грядущий чемпионат Европы-2020, который состоится летом следующего года из-за пандемии коронавирусной инфекции, полностью сформирована. Об этом рассказал главный тренер команды Дидье Дешам.
«Заявка национальной сборной Франции готова на 100 процентов. При этом я держу в уме, что многое может случиться до старта турнира. Надеюсь, наши игроки смогут избежать травм», - приводит слова специалиста издание L'Equipe.
Отметим, что сборная Франции проведет первый тренировочный сбор в марте. Чемпионат Европы состоится с 11-го июня по 11-е июля следующего года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Франции, Дидье Дешам