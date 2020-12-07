Лёв допускает возвращение в сборную Германии Мюллера, Хуммельса и Боатенга

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07 Декабря 2020, 19:38,
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв допускает возвращение в команду Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера.
«Перед выбором состава на Евро мы оценим каждого игрока заново, а затем посмотрим, что принесёт нам наибольший успех.
Тренер всегда несёт ответственность за итоговый результат. Я всегда говорил, что если этой команде ради успеха нужно что-то другое, мы это сделаем», - приводит слова Лёва немецкое издание AZ.
Матс Хуммельс, Жером Боатенг и Томас Мюллер не вызываются в сборную Германии с 2019 года.
На чемпионате Европы 2020 года сборная Германии выступит в одной группе с Португалией, Францией и Венгрией.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Томас Мюллер, Йоахим Лёв, Матс Хуммельс, Жером Боатенг