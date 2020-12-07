Лёв допускает возвращение в сборную Германии Мюллера, Хуммельса и Боатенга

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв допускает возвращение в команду Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера.

«Перед выбором состава на Евро мы оценим каждого игрока заново, а затем посмотрим, что принесёт нам наибольший успех.

Тренер всегда несёт ответственность за итоговый результат. Я всегда говорил, что если этой команде ради успеха нужно что-то другое, мы это сделаем», - приводит слова Лёва немецкое издание AZ.

Матс Хуммельс, Жером Боатенг и Томас Мюллер не вызываются в сборную Германии с 2019 года.

На чемпионате Европы 2020 года сборная Германии выступит в одной группе с Португалией, Францией и Венгрией.