​Нойер: «Против Испании мы выглядели жалко»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер затронул тему болезненного ноябрьского поражения от Испании со счётом 0:6 в рамках Лиги наций.

«Конечно, в матче против Испании сборная Германии показала жалкий футбол. Надеюсь, мы сможем добиться большего в следующем году, особенно на чемпионате Европы. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, у нас есть мотивация.

Да, продолжить работать с Йоахимом Лёвом – правильное решение. Мы преодолели с ним длинный путь, на котором попробовали многое. Ситуация отличается от ожиданий. Мы должны справляться с обстоятельствами», - рассказал Нойер в интервью ZDF.