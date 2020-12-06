​Нойер: «Против Испании мы выглядели жалко»

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06 Декабря 2020, 12:30,
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер затронул тему болезненного ноябрьского поражения от Испании со счётом 0:6 в рамках Лиги наций.
«Конечно, в матче против Испании сборная Германии показала жалкий футбол. Надеюсь, мы сможем добиться большего в следующем году, особенно на чемпионате Европы. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, у нас есть мотивация.
Да, продолжить работать с Йоахимом Лёвом – правильное решение. Мы преодолели с ним длинный путь, на котором попробовали многое. Ситуация отличается от ожиданий. Мы должны справляться с обстоятельствами», - рассказал Нойер в интервью ZDF.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Мануэль Нойер, Йоахим Лёв