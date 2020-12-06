Как Виктор Понедельник забивал победный гол на чемпионате Европы 1960 года – видео

Субботний вечер был омрачён новостью о смерти известного советского футболиста Виктора Понедельника. Он оставался последним живущим игроком сборной СССР, которая в 1960 году выиграла чемпионат Европы.

В финале континентального форума 1960 года на «Парк де Пренс» именно Виктор Понедельник в дополнительное время забил победный гол в ворота сборной Югославии. После подачи с левого фланга Понедельник точно пробил головой, и игра завершилась победой сборной СССР со счётом 2:1. Видео гола доступно ниже.

Виктор Понедельник скончался на восемьдесят четвёртом году жизни.