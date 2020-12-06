Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Как Виктор Понедельник забивал победный гол на чемпионате Европы 1960 года – видео

06 Декабря 2020, 00:23,

ФК "Ростов"

Субботний вечер был омрачён новостью о смерти известного советского футболиста Виктора Понедельника. Он оставался последним живущим игроком сборной СССР, которая в 1960 году выиграла чемпионат Европы.

В финале континентального форума 1960 года на «Парк де Пренс» именно Виктор Понедельник в дополнительное время забил победный гол в ворота сборной Югославии. После подачи с левого фланга Понедельник точно пробил головой, и игра завершилась победой сборной СССР со счётом 2:1. Видео гола доступно ниже.

 

Виктор Понедельник скончался на восемьдесят четвёртом году жизни.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Ссср, Виктор Понедельник
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
Поражение от «Зальцбурга» – это провал проекта Николича в «Локомотиве»
Поражение от «Зальцбурга» – это провал проекта Николича в «Локомотиве»