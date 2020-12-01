Стало известно, когда УЕФА примет решение о формате Евро-2020

Гендиректор оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что УЕФА рассматривает несколько сценариев проведения турнира.

«Рассмотрение сценариев станет предметом обсуждения УЕФА с участием оргкомитета российской части Евро во время круглого стола. Окончательное решение по формату УЕФА примет в начале марта», - сказал Сорокин в интервью ТАСС.

Напомним, что континентальный турнир был перенесен на лето 2021-го года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Изначально планировалось проведение поединков чемпионата Европы-2020 в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.