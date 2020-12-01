Хуммельс, Мюллер и Боатенг могут вернуться в сборную Германии

В сборную Германии могут быть возвращены защитники Жером Боатенг и Матс Хуммельс, а также нападающий Томас Мюллер. Этот вопрос обсуждался в рамках встречи наставника сборной Германии Йоахима Лёва с руководством немецкого футбольного союза.

Согласно данным издания Sport1, главный тренер готов вернуть этим игроков в команду в том случае, если кто-то из основной обоймы сборной получит травму или не сможет играть по какой-то другой причине.

Напомним, что Йоахим Лёв занимает пост наставника сборной Германии с 2006-го года. Его трудовой договор с командой рассчитан до середины 2022-го года.