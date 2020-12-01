Хуммельс, Мюллер и Боатенг могут вернуться в сборную Германии

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01 Декабря 2020, 08:40,
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В сборную Германии могут быть возвращены защитники Жером Боатенг и Матс Хуммельс, а также нападающий Томас Мюллер. Этот вопрос обсуждался в рамках встречи наставника сборной Германии Йоахима Лёва с руководством немецкого футбольного союза.
Согласно данным издания Sport1, главный тренер готов вернуть этим игроков в команду в том случае, если кто-то из основной обоймы сборной получит травму или не сможет играть по какой-то другой причине.
Напомним, что Йоахим Лёв занимает пост наставника сборной Германии с 2006-го года. Его трудовой договор с командой рассчитан до середины 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Германии, Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Жером Боатенг