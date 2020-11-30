Жером Боатенг: «Лёв заслужил доверие к себе прошлыми заслугами»

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30 Ноября 2020, 22:50,
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Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал решение Немецкого футбольного союза не увольнять Йоахима Лёва с поста главного тренера сборной Германии.
«Я счастлив, что Йоахим будет продолжать работать в сборной. Он заслужил доверие к себе прошлыми заслугами», - цитирует Боатенга Bild.
Напомним, что слухи о возможном увольнении Лёва пошли после разгромного поражения сборной Германии в матче со сборной Испании (0:6) в рамках группового этапа Лиги наций. Сегодня Немецкий футбольный союз выступил с официальным заявлением, в котором выразил поддержку Лёву.
Лёв возглавил сборную Германии в далёком 2006 году.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Йоахим Лёв, Жером Боатенг