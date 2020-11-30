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​Болельщики смогут написать письмо сборной России в рамках новогоднего проекта

30 Ноября 2020, 17:57,

Global Look Press

Сборная России и почта России запустили новогодний проект. Каждый человек сможет написать письмо команде с пожеланиями.

Авторы лучших писем получат подарки. Каждую неделю будут отбираться три самых лучших письма.

На канале сборной России в YouTube появился небольшой ролик, посвящённый этому проекту. В нём снялись главный тренер команды Станислав Черчесов, а также два футболиста – Фёдор Кудряшов и Роман Зобнин.

Добавим, что в следующем году сборная России сыграет на чемпионате Европы. Соперниками команды Станислава Черчесова на групповой стадии будут сборные Бельгии, Дании и Финляндии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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