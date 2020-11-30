​Болельщики смогут написать письмо сборной России в рамках новогоднего проекта

Сборная России и почта России запустили новогодний проект. Каждый человек сможет написать письмо команде с пожеланиями.

Авторы лучших писем получат подарки. Каждую неделю будут отбираться три самых лучших письма.

На канале сборной России в YouTube появился небольшой ролик, посвящённый этому проекту. В нём снялись главный тренер команды Станислав Черчесов, а также два футболиста – Фёдор Кудряшов и Роман Зобнин.

Добавим, что в следующем году сборная России сыграет на чемпионате Европы. Соперниками команды Станислава Черчесова на групповой стадии будут сборные Бельгии, Дании и Финляндии.