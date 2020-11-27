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​Фанаты ЦСКА оскорбляли Черчесова во время матча

27 Ноября 2020, 17:20,

Евро-Футбол.Ру

В четверг ЦСКА выяснял отношения с голландским «Фейеноордом» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Фанаты армейской команды по ходу игры скандировали оскорбительные кричалки в адрес наставника сборной России Станислава Черчесова.

Судя по всему, таким способом поклонники ЦСКА решили поддержать игрока своей команды Фёдора Чалова. Он стал одним из тех футболистов, которых Черчесов в недавнем интервью раскритиковал публично.

Добавим, что Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Тренер привёл команду к четвертьфиналу домашнего чемпионата мира.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (2)
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0
oleguer
27 Ноября 2020, 17:54

Не оскорбляли, а публично раскритиковали. Тренер может это делать, а болельщики нет?

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Aleksandr Aleksandr
27 Ноября 2020, 17:25

Тренер привёл сборную к полному развалу!

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