​Фанаты ЦСКА оскорбляли Черчесова во время матча

В четверг ЦСКА выяснял отношения с голландским «Фейеноордом» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Фанаты армейской команды по ходу игры скандировали оскорбительные кричалки в адрес наставника сборной России Станислава Черчесова.

Судя по всему, таким способом поклонники ЦСКА решили поддержать игрока своей команды Фёдора Чалова. Он стал одним из тех футболистов, которых Черчесов в недавнем интервью раскритиковал публично.

Добавим, что Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Тренер привёл команду к четвертьфиналу домашнего чемпионата мира.