​Фанаты ЦСКА оскорбляли Черчесова во время матча

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27 Ноября 2020, 17:20,
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В четверг ЦСКА выяснял отношения с голландским «Фейеноордом» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Фанаты армейской команды по ходу игры скандировали оскорбительные кричалки в адрес наставника сборной России Станислава Черчесова.
Судя по всему, таким способом поклонники ЦСКА решили поддержать игрока своей команды Фёдора Чалова. Он стал одним из тех футболистов, которых Черчесов в недавнем интервью раскритиковал публично.
Добавим, что Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Тренер привёл команду к четвертьфиналу домашнего чемпионата мира.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Сборная России, Станислав Черчесов
Не оскорбляли, а публично раскритиковали. Тренер может это делать, а болельщики нет?
Тренер привёл сборную к полному развалу!