Антоненко: «Оставьте Черчесова в покое – тренер сборной России сказал правду»

Главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко высказался по поводу интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова, которое вызвало широкий резонанс в футбольном обществе.

Завершающаяся осень получается тяжёлой для Станислава Черчесова. Рулевому сборной России приходится жить и работать в условиях постоянной критики: за вызов или невызов тех или иных футболистов, за качество – а вернее за его отсутствие – футбола, за результаты, за слова. По поводу кадровых решений Черчесова действительно есть много вопросов. Вопросы есть и по поводу игры команды, которая влечёт за собой неудовлетворительные результаты. Однако полёт стрел в направлении тренера сборной России за его последнее интервью мне лично совсем непонятен.

Пресс-конференции и интервью действующих тренеров зачастую получаются сухими и малоинтересными. По той простой причине, что тренеры вынуждены подбирать слова, держа в уме возможную реакцию как своего работодателя, так и футбольного общества. Когда тренера спрашивают, почему тот или иной футболист не проходит в состав, чаще всего мы слышим какой-то набор банальных и шаблонных фраз. Разве было бы лучше, если бы в ответ на вопрос о Фёдоре Чалове Станислав Черчесов сказал что-то вроде: «Он хорошо работает и получит свой шанс»? Разве было бы лучше, если бы на вопрос о «золотом активе» сборной Станислав Черчесов бросил что-то вроде: «Эти игроки – будущее сборной, мы на них рассчитываем»?

Что вся футбольная Россия хотела услышать от Черчесова? Если кто-то хотел услышать набор дежурных фраз, то зачем вообще брать интервью у тренера сборной? Черчесов получил конкретные вопросы и сказал правду. Как бы в ЦСКА не обижались, но Черчесов по делу раскритиковал Чалова. После одного качественного сезона нападающий сник и теперь в его переезд в Европу уже особенно не верится. Почему Черчесов не вызывал Чалова в главную команду – это другой вопрос, но критика по отношению к форварду вполне оправдана, учитывая количество его голов (всего два в этом сезоне).

Черчесов в этом интервью ошибся лишь в одном – он явно стал оправдывать себя за результаты сборной. Но тренер вполне имеет право высказать своё мнение, честное мнение, по поводу некоторых футболистов. Что в этом такого, если эти самые футболисты не оправдывают ожиданий? По-моему, это не тот случай, когда тренер не должен переходить на личности. Здесь не место таким обидам. Это футбол, а не институт благородных девиц.

Можно ругать Черчесова за всё, но только не за объективную критику игроков. Тренер сказал правду и заслуживает уважения за это. Футболисты должны понимать, попадание в сборную и игра в сборной обязывает их показывать определённый уровень. В противном случае тренер имеет основания для критики, в том числе и публичной. Это должны понимать и клубы, которые эти футболисты представляют.

Возможно, слова Черчесова лишь подстегнут футболистов, которые в последние месяцы совсем перестали радовать болельщиков, и они получат новый стимул – доказать тренеру сборной его неправоту. Так что давайте оставим Черчесова в покое. Менять тренера за полгода до чемпионата Европы уж точно было бы глупо.