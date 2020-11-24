Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Известный тренер Шефер: В Германии не думали об отставке Лёва

24 Ноября 2020, 18:17,

Евро-Футбол.Ру

Известный немецкий тренер Винфрид Шефер в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением насчёт возможного ухода Йоахима Лёва с должности главного тренера «бундестим».

Прошла неделя после матча против сборной Испании (0:6), была ли в Германии большая шумиха по этому поводу?

Я бы не назвал это шумихой. Конечно, в Германии расстроены таким поражением, но все-таки люди смотрят на ситуацию трезво и понимают, что это не более, чем отдельно взятый матч.

Как вы думаете, могла ли состояться отставка Йоахима Лёва?

Думаю, нет, и лично я считаю, что хорошо, что он останется у руля сборной. Вообще, федерация футбола Германии находится в кризисе, но из-за коронавируса к этой проблеме не так много внимания. Если менять тренера сейчас, то это вызовет слишком много хлопот, а структура не готова к такому. Прежде всего, нужно наладить организационные и управленческие моменты. К тому же, я сейчас не вижу человека, который однозначно бы устроил всех.

То есть, у вас нет мыслей, кто бы мог возглавить сборную Германии?

Все имена, о которых писалось в прессе, либо не подходят для этой работы, либо не пойдут на разрыв контракта со своими клубами. Если вы посмотрите, то заметите, что сейчас нет сильного свободного немецкого тренера.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв, Винфрид Шефер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола