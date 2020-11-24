Известный тренер Шефер: В Германии не думали об отставке Лёва

Известный немецкий тренер Винфрид Шефер в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением насчёт возможного ухода Йоахима Лёва с должности главного тренера «бундестим».

Прошла неделя после матча против сборной Испании (0:6), была ли в Германии большая шумиха по этому поводу?

Я бы не назвал это шумихой. Конечно, в Германии расстроены таким поражением, но все-таки люди смотрят на ситуацию трезво и понимают, что это не более, чем отдельно взятый матч.

Как вы думаете, могла ли состояться отставка Йоахима Лёва?

Думаю, нет, и лично я считаю, что хорошо, что он останется у руля сборной. Вообще, федерация футбола Германии находится в кризисе, но из-за коронавируса к этой проблеме не так много внимания. Если менять тренера сейчас, то это вызовет слишком много хлопот, а структура не готова к такому. Прежде всего, нужно наладить организационные и управленческие моменты. К тому же, я сейчас не вижу человека, который однозначно бы устроил всех.

То есть, у вас нет мыслей, кто бы мог возглавить сборную Германии?

Все имена, о которых писалось в прессе, либо не подходят для этой работы, либо не пойдут на разрыв контракта со своими клубами. Если вы посмотрите, то заметите, что сейчас нет сильного свободного немецкого тренера.

Сергей Румянцев