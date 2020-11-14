Чемпионат Европы-2020 может пройти в Великобритании

Чемпионат Европы-2020, который перенесен на следующее лето, может быть проведен в Великобритании, об этом рапортует издание Daily Mail.

УЕФА по-прежнему считает приоритетным вариантом проведение финальной части турнира в 12 городах Европы, среди которых фигурирует Санкт-Петербург. Впрочем, из-за пандемии коронавирусной инфекции изучаются альтернативные варианты организации соревнований.

В настоящий момент ведутся обсуждения насчет того, что Великобритания будет единственным местом проведения континентального турнира.

Ранее сообщалось, что перенесенный турнир может полностью принять Россия.