Чемпионат Европы-2020 может пройти в Великобритании

|
14 Ноября 2020, 12:05,
|
|
Чемпионат Европы-2020, который перенесен на следующее лето, может быть проведен в Великобритании, об этом рапортует издание Daily Mail.
УЕФА по-прежнему считает приоритетным вариантом проведение финальной части турнира в 12 городах Европы, среди которых фигурирует Санкт-Петербург. Впрочем, из-за пандемии коронавирусной инфекции изучаются альтернативные варианты организации соревнований.
В настоящий момент ведутся обсуждения насчет того, что Великобритания будет единственным местом проведения континентального турнира.
Ранее сообщалось, что перенесенный турнир может полностью принять Россия.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: евро-2020
Уже ясно,что ЧЕ в таком формате не будет.Многочисленные переезды увеличиваю риски заражения.А во всех странах разная эпид.обстановка.И если в Европе введен карантин,и есть все шансы,что пандемия пойдет на спад,то в России,по просьбе олигархов к Президенту,карантин не будут вводить,несмотря ни на что,и пандемия ещё будет очень долго.