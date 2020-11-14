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Чемпионат Европы-2020 может пройти в Великобритании

14 Ноября 2020, 12:05,

УЕФА

Чемпионат Европы-2020, который перенесен на следующее лето, может быть проведен в Великобритании, об этом рапортует издание Daily Mail.

УЕФА по-прежнему считает приоритетным вариантом проведение финальной части турнира в 12 городах Европы, среди которых фигурирует Санкт-Петербург. Впрочем, из-за пандемии коронавирусной инфекции изучаются альтернативные варианты организации соревнований.

В настоящий момент ведутся обсуждения насчет того, что Великобритания будет единственным местом проведения континентального турнира.

Ранее сообщалось, что перенесенный турнир может полностью принять Россия.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: евро-2020
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Комментарии (1)
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0
ILLNAT
14 Ноября 2020, 12:36

Уже ясно,что ЧЕ в таком формате не будет.Многочисленные переезды увеличиваю риски заражения.А во всех странах разная эпид.обстановка.И если в Европе введен карантин,и есть все шансы,что пандемия пойдет на спад,то в России,по просьбе олигархов к Президенту,карантин не будут вводить,несмотря ни на что,и пандемия ещё будет очень долго.

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