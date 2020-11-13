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Сборная Англии разгромила Ирландию

13 Ноября 2020, 01:01,

Global Look Press

В четверг сборная Англии провела товарищеский матч с географическими соседями из Ирландии. Гости славятся надежной игрой в обороне, но сегодня был не их день. Команда Гарета Саутгейта победила с разгромным счетом 3:0. Гарри Магуайр и Джедон Санчо стали авторами голов в первом тайме, а после перерыва 11-метровый удар реализовал Доминик Калверт-Льюинн.

Протокол игры  
Англия 3:0 Ирландия
(1:0) Магуайр Гарри 18'    
(2:0) Санчо Джедон 31'    
(3:0) Калверт-Льюин Доминик 56'    
Поуп Ник   46' (Хендерсон Дин (   46') Кин Майкл Магуайр Гарри Мингс Тайрон   61' (Фоден Фил (   61') Джеймс Рис II Уинкс Гарри Маунт Мэйсон   73' (Беллингхем Джуд (   73') Сака Букайо Санчо Джедон Калверт-Льюин Доминик   63' (Абрахам Тэмми (   63') Грилиш Джек   61' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   61')
Запасные: Кейн Гарри Чилвел Бенджамин Пикфорд Джордан Хендерсон Джордан Райс Деклан Дайер Эрик
Рэндолф Даррен Кристи Сайрус   61' (Лонг Кевин (   61') Даффи Шейн Иган Джон   14' (О'Ши Дара (   14') Доэрти Мэтт Браун Алан Хурихан Конор   71' (Моламби Джейсон (   71') Хендрик Джефф Хорган Дэрил   60' (Брэйди Роберт (   60') Айда Адам   71' (Кёртис Ронан (   71') О'Дуда Каллум   61' (Макклин Джеймс (   61')
Запасные: Траверс Марк Коллинз Джеймс II Келлехер Каомхин Магуайр Шон
12 ноября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Ирландии
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