Сборная Англии разгромила Ирландию

|
13 Ноября 2020, 01:01,
|
|
В четверг сборная Англии провела товарищеский матч с географическими соседями из Ирландии. Гости славятся надежной игрой в обороне, но сегодня был не их день. Команда Гарета Саутгейта победила с разгромным счетом 3:0. Гарри Магуайр и Джедон Санчо стали авторами голов в первом тайме, а после перерыва 11-метровый удар реализовал Доминик Калверт-Льюинн.
Протокол игры
|(1:0) Магуайр Гарри 18'
|(2:0) Санчо Джедон 31'
|(3:0) Калверт-Льюин Доминик 56'
Поуп Ник 46' ( Хендерсон Дин ( 46') • Кин Майкл • Магуайр Гарри • Мингс Тайрон 61' ( Фоден Фил ( 61') • Джеймс Рис II • Уинкс Гарри • Маунт Мэйсон 73' ( Беллингхем Джуд ( 73') • Сака Букайо • Санчо Джедон • Калверт-Льюин Доминик 63' ( Абрахам Тэмми ( 63') • Грилиш Джек 61' ( Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 61')
Запасные: Кейн Гарри • Чилвел Бенджамин • Пикфорд Джордан • Хендерсон Джордан • Райс Деклан • Дайер Эрик
Рэндолф Даррен • Кристи Сайрус 61' ( Лонг Кевин ( 61') • Даффи Шейн • Иган Джон 14' ( О'Ши Дара ( 14') • Доэрти Мэтт • Браун Алан • Хурихан Конор 71' ( Моламби Джейсон ( 71') • Хендрик Джефф • Хорган Дэрил 60' ( Брэйди Роберт ( 60') • Айда Адам 71' ( Кёртис Ронан ( 71') • О'Дуда Каллум 61' ( Макклин Джеймс ( 61')
Запасные: Траверс Марк • Коллинз Джеймс II • Келлехер Каомхин • Магуайр Шон
12 ноября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Ирландии