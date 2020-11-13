Сборная Англии разгромила Ирландию

В четверг сборная Англии провела товарищеский матч с географическими соседями из Ирландии. Гости славятся надежной игрой в обороне, но сегодня был не их день. Команда Гарета Саутгейта победила с разгромным счетом 3:0. Гарри Магуайр и Джедон Санчо стали авторами голов в первом тайме, а после перерыва 11-метровый удар реализовал Доминик Калверт-Льюинн.