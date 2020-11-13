Вайсс объявил об отставке с поста главного тренера сборной Грузии

Наставник сборной Грузии Владимир Вайсс покинул свой пост после проигранного матча с Северной Македонией в финальной стадии квалификации на чемпионат Европы.

Об окончании работы Вайсса во главе команды объявил твиттер-аккаунт сборной Грузии и привёл цитату тренера, где Вайсс благодарит всех, кто причастен к успехам команды.

«Это были очень хорошие 5 лет в моей жизни. Мне жаль», - цитирует словацкого специалиста твиттер-аккаунт Федерации футбола Грузии.

Словацкий специалист возглавил сборную Грузии в 2005 году и с тех пор провел 47 матчей. Выход в финальную часть чемпионата Европы мог стать историческим событием для грузинского футбола.