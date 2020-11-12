Сборная Франции неожиданно проиграла дома финнам

В заключительном товарищеском матче дня сборная Франции экспериментальным составом играла против финнов. Гости предопределили исход борьбы в середине первого тайма, когда после провала Мусса Сиссоко Маркус Форсс убежал один на один с голкипером и забил, а спустя три минуты шедевральный дальний удар выполнил Онни Валакари. Несмотря на большой перевес французов по ходу матча, цифры 0 и 2 горели на табло до финального свистка.