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Сборная Франции неожиданно проиграла дома финнам

12 Ноября 2020, 01:03,


В заключительном товарищеском матче дня сборная Франции экспериментальным составом играла против финнов. Гости предопределили исход борьбы в середине первого тайма, когда после провала Мусса Сиссоко Маркус Форсс убежал один на один с голкипером и забил, а спустя три минуты шедевральный дальний удар выполнил Онни Валакари. Несмотря на большой перевес французов по ходу матча, цифры 0 и 2 горели на табло до финального свистка.

Протокол игры  
Франция 0:2 Финляндия
    28' Форсс Маркус (0:1)
    31' Onni Valakari (0:2)
Манданда Стив Дюбуа Лео   71' (Агилар Рубен (   71') Зума Курт Ленгле Клеман   80' (Варан Рафаэль (   80') Динь Люка Сиссоко Мусса Н'Зонзи Стивен Погба Поль   57' (Гризманн Антуан (   57') Тюрам Маркус Бен-Йеддер Виссам   57' (Канте Н'Голо (   57') Жиру Оливье   57' (Марсьяль Антони (   57')
Запасные: Костил Бенуа Толиссо Корентен Коман Кингсли Меньян Майк Кимпембе Преснел Эрнандес Люка Рабио Адриен
Йоронен Йессе Вяйсянен Лео   75' (Тейлор Роберт (   75') О'Шоунесси Даниэль Ояла Юхани   66' (Тойвио Йоона (   66') Хямяляйнен Нико Нисканен Ильмари   67' (Алхо Николай (   67') Onni Valakari   75' (Араюури Паулус (   75') Шуллер Расмус   80' (Пукки Теэму (   80') Кауко Йони Форсс Маркус Карялайнен Расмус   67' (Камара Глен (   67')
Запасные: Градецки Лукаш Яаккола Ансси Соири Пюрю Похьянпало Йоэль Лод Робин Уронен Йере
11 ноября. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Сборная Финляндии
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