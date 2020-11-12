Сборная Франции неожиданно проиграла дома финнам

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12 Ноября 2020, 01:03,
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В заключительном товарищеском матче дня сборная Франции экспериментальным составом играла против финнов. Гости предопределили исход борьбы в середине первого тайма, когда после провала Мусса Сиссоко Маркус Форсс убежал один на один с голкипером и забил, а спустя три минуты шедевральный дальний удар выполнил Онни Валакари. Несмотря на большой перевес французов по ходу матча, цифры 0 и 2 горели на табло до финального свистка.
Протокол игры
|28' Форсс Маркус (0:1)
|31' Onni Valakari (0:2)
Манданда Стив • Дюбуа Лео 71' ( Агилар Рубен ( 71') • Зума Курт • Ленгле Клеман 80' ( Варан Рафаэль ( 80') • Динь Люка • Сиссоко Мусса • Н'Зонзи Стивен • Погба Поль 57' ( Гризманн Антуан ( 57') • Тюрам Маркус • Бен-Йеддер Виссам 57' ( Канте Н'Голо ( 57') • Жиру Оливье 57' ( Марсьяль Антони ( 57')
Запасные: Костил Бенуа • Толиссо Корентен • Коман Кингсли • Меньян Майк • Кимпембе Преснел • Эрнандес Люка • Рабио Адриен
Йоронен Йессе • Вяйсянен Лео 75' ( Тейлор Роберт ( 75') • О'Шоунесси Даниэль • Ояла Юхани 66' ( Тойвио Йоона ( 66') • Хямяляйнен Нико • Нисканен Ильмари 67' ( Алхо Николай ( 67') • Onni Valakari 75' ( Араюури Паулус ( 75') • Шуллер Расмус 80' ( Пукки Теэму ( 80') • Кауко Йони • Форсс Маркус • Карялайнен Расмус 67' ( Камара Глен ( 67')
Запасные: Градецки Лукаш • Яаккола Ансси • Соири Пюрю • Похьянпало Йоэль • Лод Робин • Уронен Йере
11 ноября. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Франции, Сборная Финляндии