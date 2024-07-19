Де Пауль раскрыл слова Месси после поражения от Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Хавбек сборной Аргентины Родриго де Пауль поведал о том, как лидер национальной команды Лионель Месси отреагировал на поражение от Саудовской Аравии на чемпионате мира 2022 года.
«Это был ужасный результат для нас. Наша команда долгое время не проигрывала, мы уже забыли, как это. Месси сильно переживал из-за этой неудачи, он всячески пытался скрывать свои эмоции, ведь команда вдохновляется его настроем. Тогда мы закрылись в комнате, и он сказал мне: «Это мой последний мундиаль, я не могу уйти вот так», - передает слова полузащитника Clarin.
По итогу Аргентина стала победителем ЧМ-2022, а Месси признали лучшим игроком турнира.
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