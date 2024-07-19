Де Пауль раскрыл слова Месси после поражения от Саудовской Аравии на ЧМ-2022

«Это был ужасный результат для нас. Наша команда долгое время не проигрывала, мы уже забыли, как это. Месси сильно переживал из-за этой неудачи, он всячески пытался скрывать свои эмоции, ведь команда вдохновляется его настроем. Тогда мы закрылись в комнате, и он сказал мне: «Это мой последний мундиаль, я не могу уйти вот так», - передает слова полузащитника Clarin.