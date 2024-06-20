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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси: «Все хотели, чтобы я стал чемпионом мира»

20 Июня 2024 • 07:28 Комментировать (1)

Звездный форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси вспомнил о победе на чемпионате мира 2022 года.

«Я сильно благодарен за ту любовь, которую болельщики дарили мне на протяжении всей карьеры. Было ощущение, что все хотели моей победы на чемпионате мира. Чтобы я не ушел из футбола без этого титула. Очень рад, что это случилось. Я достиг гораздо большего, чем мечтал в начале своего пути», - передает слова 36-летнего нападающего America TV.

В финальном поединке чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины в серии пенальти одолела Францию. Месси был признан лучшим футболистом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (1) Все комментарии
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Вайнах 06
20 Июня 2024 в 07:46
В том числе и все чиновники фифа этого хотели))
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