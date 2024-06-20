Месси: «Все хотели, чтобы я стал чемпионом мира»

«Я сильно благодарен за ту любовь, которую болельщики дарили мне на протяжении всей карьеры. Было ощущение, что все хотели моей победы на чемпионате мира. Чтобы я не ушел из футбола без этого титула. Очень рад, что это случилось. Я достиг гораздо большего, чем мечтал в начале своего пути», - передает слова 36-летнего нападающего America TV.