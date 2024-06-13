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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мбаппе: «С улыбкой вспоминаю поражение в финале ЧМ-2022»

13 Июня 2024 • 09:59 Комментировать

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе вспомнил о поражении от национальной команды Аргентины в финале чемпионата мира – 2022.

«Нам необходимо двигаться дальше после этого финала. В данный момент я вспоминаю эту неудачу с улыбкой на лице, ведь это уже стало частью истории футбола. Надеюсь, мы сможем одержать победу на следующем мундиале», - передает слова Мбаппе TNT Sports.

Напомним, что чемпионат мира – 2022 прошел в Катаре. В финальном поединке турнира встретились национальные сборные Франции и Аргентины. «Альбиселесте» победили «трёхцветных» в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Килиан Мбаппе ещё теги
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