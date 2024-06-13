Мбаппе: «С улыбкой вспоминаю поражение в финале ЧМ-2022»

«Нам необходимо двигаться дальше после этого финала. В данный момент я вспоминаю эту неудачу с улыбкой на лице, ведь это уже стало частью истории футбола. Надеюсь, мы сможем одержать победу на следующем мундиале», - передает слова Мбаппе TNT Sports.