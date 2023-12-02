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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси назвал самую желанную победу в карьере

02 Декабря 2023 • 08:39 Комментировать

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси отметил важность триумфа на чемпионате мира – 2022.

«Это самая желанная победа. Сбылась моя заветная мечта. Еще несколько лет назад я был уверен, что стану чемпионом мира. Знал, что всевышний хочет, чтобы я стал чемпионом мира», - передает слова нападающего ESPN.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборной Аргентины противостояла национальная команда Франции. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 3:3. В серии пенальти точнее оказались южноамериканцы – 4:2. Месси был признан лучшим футболистом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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