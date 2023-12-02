​Месси рассказал, как задели его слова Левандовски по поводу «Золотого мяча-2021»

В 2021 году Лионель Месси получил «Золотой мяч», но это не очень хорошо воспринял польский нападающий Роберт Левандовски, который, по иронии судьбы, в некоторой степени заменил его в «Барселоне».

Поляк тогда опустил несколько обидных комментариев, а Лионель Месси, который, как недавно выяснилось, вполне злопамятен, запомнил это. А через год Аргентина и Польша сошлись в матче финальной части Кубка мира.

- Заявления Левандовски подхлестнули меня. Я был зол и старался игнорировать его. Но если была возможность обыграть его в личном противостоянии, я обязательно делал это. Но потом, позже, мы как-то встретились и все обсудили, придя к выводу, что это было недоразумением, - цитирует слова Месси итальянское новостное агентство ITASportPress.