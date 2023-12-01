Энцо Фернандес: «Победа на чемпионате мира изменила мою жизнь»

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес вспомнил о победе на чемпионате мира – 2022, который прошёл в Катаре.

«Победа на чемпионате мира изменила мою жизнь. Это позволило мне перебраться в «Челси». Стать чемпионом мира со своей сборной — это прекрасно, это вечная слава», — приводит слова Фернандеса ESPN.

Напомним, в финале мундиаля сборная Аргентины одолела сборную Франции в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (3:3, 4:2 – по пенальти). На том турнире Фернандес провел семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.