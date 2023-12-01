Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Энцо Фернандес: «Победа на чемпионате мира изменила мою жизнь»

01 Декабря 2023 • 13:52 Комментировать

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес вспомнил о победе на чемпионате мира – 2022, который прошёл в Катаре.

«Победа на чемпионате мира изменила мою жизнь. Это позволило мне перебраться в «Челси». Стать чемпионом мира со своей сборной — это прекрасно, это вечная слава», — приводит слова Фернандеса ESPN.

Напомним, в финале мундиаля сборная Аргентины одолела сборную Франции в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (3:3, 4:2 – по пенальти). На том турнире Фернандес провел семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Аргентины Энцо Фернандес ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 01 Декабря
13:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энцо Фернандес: «Победа на чемпионате мира изменила мою жизнь»
11:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энцо Фернандес рассказал о конфликте с Мбаппе в финале ЧМ-2022
08:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ди Мария рассказал о напряжении между Месси и Левандовски в матче чемпионата мира
30 Ноября
16:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони: На чемпионате мира Месси играл сердцем
26 Ноября
16:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Российские клубы не получили компенсацию за игру футболистов на ЧМ-2022
08 Ноября
05:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дибала рассказал, как Моуринью поздравил его после финала ЧМ-2022
05 Ноября
09:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси вспомнил о матче с Нидерландами на ЧМ-2022
04 Ноября
18:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Эмилиано Мартинес рассказал о том, как переживал после поражения от Саудовской Аравии на ЧМ-2022
26 Октября
13:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Анри назвал обладателя «Золотого мяча»
19 Октября
02:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Родри вспомнил, как изучал нарезки с игрой Пуйоля и Пике перед ЧМ-2022
11 Октября
03:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кастань – о провале сборной Бельгии на ЧМ-2022: «В команде была не лучшая обстановка»
07 Октября
07:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Судья Лаос: «Месси позорно вёл себя в матче с Нидерландами на ЧМ-2022» 1
10 Сентября
17:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В Польше разгорелся скандал из-за частного ужина, счёт за который Левандовски предъявил Федерации 1
08 Сентября
08:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар назвал самое обидное поражение в карьере
05 Сентября
11:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь: «Аргентина победила, потому что Месси должен был стать чемпионом мира» 7
Все новости
Рекомендуем