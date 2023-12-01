Энцо Фернандес рассказал о конфликте с Мбаппе в финале ЧМ-2022

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес вспомнил о стычке с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе во время финального матча чемпионата мира – 2022.

«В эпизодах, когда мы праздновали голы, Мбаппе показывал такие жесты, как будто хотел нас убить. Он постоянно говорил, что Франция победит. Килиан сцепился с мной, однако я так и не понял причину. Но Ромеро встал на мою защиту, это мой сумасшедший солдат. Он наорал на Мбаппе после нашего гола», - передает слова Фернандеса Tyc Sports.

Финальный матч завершился вничью со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее были аргентинцы – 4:2.