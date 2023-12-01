Ди Мария рассказал о напряжении между Месси и Левандовски в матче чемпионата мира

Звездный вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария высказался о напряжении между нападающим Лионелем Месси и форвардом сборной Польши Робертом Левандовски во время матча чемпионата мира – 2022.

«Для всех было понятно, что Лео специально противостоял Левандовски. Подобные вещи случаются при Месси. Кто-то говорит о нем, а он отвечает им на футбольном поле. Есть люди, которые не понимают, что Лионель – лучший в истории. Ему не нужно ничего говорить. Если он начинает злиться, то сопернику будет еще хуже», - передает слова Анхеля Mundo Deportivo.

Напомним, что Аргентина стала чемпионом мира в Катаре, а Месси был признан лучшим игроком турнира.