Скалони: На чемпионате мира Месси играл сердцем

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об игре капитана команды Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

Напомним, аргентинцы стали чемпионами мира, одолев в финале турнира национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

«Месси очень не хватало Кубка мира. На прошедшем турнире он играл сердцем, а в такой ситуации его тяжело остановить», — цитирует Скалони ESPN.

Специалист добавил, что Месси сам решит, когда завершать карьеру в сборной.

На данный момент 36-летний футболист выступает за американский «Интер Майами». В составе команды он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.