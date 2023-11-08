Дибала рассказал, как Моуринью поздравил его после финала ЧМ-2022

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал, как главный тренер «волков» Жозе Моуринью поздравил его с «золотом» чемпионата мира.

«Когда закончился финал чемпионата мира против Франции, я был в допинговой комнате. Затем я вернулся в раздевалку, хватаю телефон, чтобы поговорить с семьёй, и у меня было 5 пропущенных звонков от Моуринью. Кажется, я сначала позвонил ему, а потом маме. Он был очень счастлив, потому что любит аргентинцев», - рассказал форвард.

Напомним, что Пауло Дибала выступает за «Рому» с 2022 года. На турнире нападающий провёл два матча, реализовав пенальти в послематчевой серии в финальной встрече.