Месси назвал три слова, которые сказал себе после победы на чемпионате мира

36-летний нападающий Лионель Месси вспомнил о победе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022. Турнир прошел в конце прошлого года в Катаре.

«В голове было очень много мыслей. Сложно объяснить, что ощущаешь в такие моменты. Я всю жизнь боролся за эту мечту. Это была не только моя цель, но и моей семьи, близких и всей Аргентины. После финала сказал себе: «Я выиграл все». Когда увидел кубок, не мог поверить, что он наш. Мне сразу же захотелось поднять его», - передает слова форварда Lequipe.

В финале мундиаля Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком турнира.

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