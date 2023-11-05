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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси вспомнил о матче с Нидерландами на ЧМ-2022

05 Ноября 2023 • 09:24 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о противостоянии с национальной командой Нидерландов на чемпионате мира – 2022. Встреча завершилась победой «альбиселесте» (2:2, 4:3 пен.).

«За пару дней до игры соперники начали делать заявления, пытаясь задеть нас. В частности, этим занимались главный тренер ван Галь и Мемфис Депай. Во время матча игроки Нидерландов вели себя нечестно, особенно в серии 11-метровых. После окончания встречи нас хотели выставить злодеями, но соперничество должно оставаться на поле», - цитирует 36-летнего форварда Lequipe.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира, а Месси признали лучшим игроком турнира.

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Лионель Месси Сборная Аргентины сборная Нидерландов ещё теги
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