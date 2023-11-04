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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Эмилиано Мартинес рассказал о том, как переживал после поражения от Саудовской Аравии на ЧМ-2022

04 Ноября 2023 • 18:45 Комментировать

Поход за «золотом» чемпионата мира в Катаре в прошлом году для сборной Аргентины начался с поражения от команды Саудовской Аравии, и голкипер чемпионов мира Эмилиано Мартинес рассказал о том, что чувствовал в тот момент. По его словам, он не хотел спать ночами, переживая случившееся.

- Это было очень трудно. Сперва я не хотел ни с кем разговаривать. Ночью не хотел спать, а если и засыпал, то просыпался и всегда с одной мыслью - мы можем вылететь. Но после игры с Мексикой мне стало намного лучше, а после победы над Польшей в себя поверила уже и вся команда, - цитирует слова Мартинеса итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
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