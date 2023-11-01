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Экс-игрок сборной Франции: «Судьба «Золотого мяча» решилась в финале ЧМ-2022» эксклюзив

01 Ноября 2023 • 22:00 Комментировать (1)

Бывший футболист сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Викаш Дорасо считает, что Килиан Мбаппе был в шаге от «Золотого мяча».

Награда досталась Лионелю Месси, чьи усилия помогли сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в 2022 году. В финале мундиаля аргентинцы обыграли Францию в серии пенальти.

«Судьбу «Золотого мяча» решил финал чемпионата мира. Если бы Франция выиграла, то награду получил бы Мбаппе, а так Лео Месси заслуженно завоевал свой восьмой «Золотой мяч». Он блистательный футболист, просто посмотрите на его карьеру – всё сразу станет ясно», – заявил Дорасо в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Килиан Мбаппе Викаш Дорасо ещё теги
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Комментарии (1)
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Alex1972
01 Ноября 2023 в 23:17
Зато у Мбаппе теперь есть "лучшие" друзья - Коман, Тчуамени и Коло Муани.. Мартинес их сразу "сфоткал" на награждении.. Это лучше, чем ЗМ.. А-ха-ха-ха.. 🤭
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