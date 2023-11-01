Бывший футболист сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Викаш Дорасо считает, что Килиан Мбаппе был в шаге от «Золотого мяча».

Награда досталась Лионелю Месси, чьи усилия помогли сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в 2022 году. В финале мундиаля аргентинцы обыграли Францию в серии пенальти.

«Судьбу «Золотого мяча» решил финал чемпионата мира. Если бы Франция выиграла, то награду получил бы Мбаппе, а так Лео Месси заслуженно завоевал свой восьмой «Золотой мяч». Он блистательный футболист, просто посмотрите на его карьеру – всё сразу станет ясно», – заявил Дорасо в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».