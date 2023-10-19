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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Родри вспомнил, как изучал нарезки с игрой Пуйоля и Пике перед ЧМ-2022

19 Октября 2023 • 02:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
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21.10 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес рассказал, как готовился к игре в центре защиты.

Рулевой «красной фурии» Луис Энрике нашёл способ разместить на поле Родри и Бускетса одновременно, отправив первого в оборону. Напомним, что испанцы не лучшим образом выступили на мундиале в Катаре, вылетев на стадии 1/8 финала, после чего Энрике покинул свой пост.

«Меня не удивило решение тренера перевести меня в центр защиты. Речь об игре на чемпионате мира – даже играть на фланге было бы для меня лучше, чем не выходить на поле вовсе. Я знал, что могу быть центральным защитником, но ЧМ – это особая ответственность. Я изучал, как действовали Пуйоль и Пике на мундиале в ЮАР. Нарезку с их игрой подготовил для меня агент», – приводит Mundo Deportivo слова Родри.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Испании Карлес Пуйоль Херард Пике Луис Энрике Родри Эрнандес
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