Ещё один зимний чемпионат мира: Саудовская Аравия хочет провести мундиаль-2034

После объявления стран, которые примут чемпионат мира-2030, появился первый претендент на следующий мундиаль. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» верит в шансы Саудовской Аравии, но задаётся рядом вопросов.

Чемпионат мира в Саудовской Аравии – логичный итог

Саудовская Аравия активно занимается тем, что принято называть «мягкой силой». Это арабское государство старательно продвигает себя как современную страну, которая отходит от укоренившихся стереотипов. Саудовская Аравия в плане ряда свобод за последние годы сделала несколько шагов вперёд, и останавливаться не хочет. Как часто бывает, футбол является одним из способов продвинуть себя.

Недавно местный фонд вложился в «Ньюкасл», который теперь в Премьер-лиге и Лиге чемпионов является «послом» Саудовской Аравии. Как известно, в Про Лигу съехалась целая когорта звёзд. Здесь же проходит Клубный мундиаль ФИФА, Суперкубки Испании и Италии. Проведение самого чемпионата мира теперь выглядит шагом логичным и даже очевидным. Во всяком случае нет сомнения, что Саудовская Аравия сделает всё, чтобы провести турнир у себя.

В 2030-м не получится, а в 2024-м шансы велики

Саудовская Аравия претендовала на проведение чемпионата мира в 2030 году. Правда, после мундиаля в Катаре было понятно, что из-за принципа ротации заполучить турнир в одиночку не получится. Саудовская Аравия хотела принять мундиаль вместе с Египтом и Грецией, но не удалось. Как известно, чемпионат мира-2030 пройдёт в Испании, Португалии, Марокко, а Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу.

Так как в 2030-м мундиаль заедет сразу на три континента, у Саудовской Аравии огромные шансы принять следующий чемпионат мира. Не забудем, что в 2026-м турнир состоится в США, Канаде и Мексике. Методом исключения получается, что в 2034-м чемпионат мира отдадут Азии почти со стопроцентной вероятностью.

Какие будут конкуренты у Саудовской Аравии?

Так как турнир точно не пройдёт в Европе, Африке и обеих Америках из-за принципа ротации, круг стран, где может состояться чемпионат мира в 2034-м, очень узок.

Главным конкурентом Саудовской Аравии может стать Австралия. В этой стране давно говорят о желании принять чемпионат мира. Она способна принять турнир как в одиночку, так и совместно с представителем Океании в лице Новой Зеландии.

Кто ещё может захотеть принять турнир? Есть Китай и Индия, и каждая из стран способна потянуть проведение чемпионата мира. В свое время ещё были поползновения в подаче совместной заявки от Брунея, Вьетнама, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Сингапура и Таиланда. Однако очевидно, что ФИФА не отдаст проведение турнира сразу десяти странам. Кроме того, Индонезия в нынешнем году уже подвела международную организацию, отказавшись пускать сборную Израиля на чемпионат мира до 20 лет, из-за чего соревнование пришлось переносить в Аргентину.

Каким будет чемпионат мира, если его отдадут Саудовской Аравии?

Прежде всего, это вновь будет зимний чемпионат мира. Конечно, в стране могут постараться переплюнуть Катар и построить такие стадионы, чтобы даже летом там можно было играть. Однако едва ли в этом есть необходимость. ФИФА уже имеет опыт зимнего чемпионата мира, так что теперь это даже не станет шоком.

Саудовская Аравия с учётом территории и финансов может позволить себе провести чемпионат мира. Тем не менее едва ли стране нужно такое количество современных стадионов даже при всех инвестициях в футбол. Да и вообще есть ощущение, что ФИФА будет только рада совместной заявке, потому что это позволяет создавать наследие в разных странах.

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Кто может войти в заявку Саудовской Аравии на право проведения чемпионата мира? С финансовой точки зрения шансов больше всего у кого-то из числа Бахрейна, ОАЭ и Омана. С футбольной же точки зрения логичнее было бы привлечь Иорданию, чья сборная сильнее. Однако вполне в духе ФИФА было бы привлечение Израиля в качестве партнёра, тем более что эта страна как раз налаживает отношения с Саудовской Аравией. Правда, это будет довольно рискованный шаг. Во-первых, будут вопросы с точки зрения безопасности, во-вторых, существует огромный риск, что целый пул арабских стран откажется от отбора к чемпионату мира. Однако ФИФА как раз будет преследовать задачу по поиску мира через футбол.

Роман Андреев