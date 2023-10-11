Кастань – о провале сборной Бельгии на ЧМ-2022: «В команде была не лучшая обстановка»

Правый защитник «Фулхэма» Тимоти Кастань вспомнил о неудаче своей сборной на чемпионате мира в Катаре.

Бельгийцы не сумели преодолеть групповой этап, заняв третье место в квартете после сборных Марокко и Хорватии. Сразу после вылета «красных дьяволов» тренер Роберто Мартинес объявил о своём уходе.

«Я не знаю, «потерял» ли Мартинес раздевалку, но обстановка была уже не той, что в 2018 году, когда я дебютировал. В последние месяцы работы тренера было трудно узнать команду, которая добилась успеха на ЧМ-2018. Виноват ли во всём Мартинес? Нет, провал не обусловлен какой-то одной проблемой. Нам просто не хватало сплочённости на тренировках и за пределами поля», – рассказал в интервью Le Soir Кастань.