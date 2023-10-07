Судья Лаос: «Месси позорно вёл себя в матче с Нидерландами на ЧМ-2022»

Бывший испанский арбитр Матеу Лаос вспомнил о поведении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси во время матча ¼ финала чемпионата мира – 2022 против национальной команды Нидерландов.

«Месси позорно вел себя в том матче. После его вызывающего празднования гола с руками у ушей соперники серьезно завелись. Это была настоящая провокация», - передает слова рефери портал Goal.com.

Напомним, что в том поединке аргентинцы отпраздновали победу в серии пенальти. По итогу южноамериканская сборная стала триумфатором чемпионата мира в Катаре, а Месси был признан лучшим футболистом турнира.