В Польше разгорелся скандал из-за частного ужина, счёт за который Левандовски предъявил Федерации

Роберт Левандовски, вне всяких сомнений, является самым обсуждаемым спортсменом Польши последнего десятилетия, перехватив пальму первенства у бывшего пилота Ф-1 Роберта Кубицы, чья блестящая карьера была разрушена страшной аварией в ралли в 2011 году.

Но не всегда имя Левандовски обсуждают только с положительной стороны. На днях в польском обществе разгорелся скандал, связанный с тем, что, как сообщила польская пресса, в ходе катарского чемпионата мира Роберт решил созвать на частный ужин команду в престижный ресторан «Нуср-Ет», принадлежащий знаменитому Салту Бэю, после чего счет за ужин отправил Польской Федерации футбола - оплачивайте, мол.

Такую информацию сообщило издание Przeglad Sportowy, однако из окружения игрока тут же принялись яростно опровергать сведения.