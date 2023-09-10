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В Польше разгорелся скандал из-за частного ужина, счёт за который Левандовски предъявил Федерации

10 Сентября 2023 • 17:54 Комментировать (1)

Роберт Левандовски, вне всяких сомнений, является самым обсуждаемым спортсменом Польши последнего десятилетия, перехватив пальму первенства у бывшего пилота Ф-1 Роберта Кубицы, чья блестящая карьера была разрушена страшной аварией в ралли в 2011 году.

Но не всегда имя Левандовски обсуждают только с положительной стороны. На днях в польском обществе разгорелся скандал, связанный с тем, что, как сообщила польская пресса, в ходе катарского чемпионата мира Роберт решил созвать на частный ужин команду в престижный ресторан «Нуср-Ет», принадлежащий знаменитому Салту Бэю, после чего счет за ужин отправил Польской Федерации футбола - оплачивайте, мол.

Такую информацию сообщило издание Przeglad Sportowy, однако из окружения игрока тут же принялись яростно опровергать сведения.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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Bartimeus
10 Сентября 2023 в 18:24
Когда счет за ужин оказался в 10 раз больше ожидаемого:
На Евро-Футболе:
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Сегодня, 10 Сентября
17:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
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