Неймар назвал самое обидное поражение в карьере

Звезда сборной Бразилии Неймар, ныне выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», рассказал о самом обидном поражении в своей карьере. Он назвал матч плей-офф чемпионата мира – 2022 против Хорватии.

«Титул чемпиона мира был в очередной раз отложен. Мне тогда было очень грустно. Не было более обидного поражения, чем это. Но нашей команде нужно сконцентрироваться на хорошем, мы способны стать лучше. Сборная Бразилии начинает этап обновления. Постараемся в будущем добиться самых высоких целей», - цитирует нападающего Lequipe.

Бразилия проиграла Хорватии в матче ¼ финала чемпионата мира. Игровое время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были европейцы – 4:2.