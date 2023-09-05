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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ван Галь: «Аргентина победила, потому что Месси должен был стать чемпионом мира»

05 Сентября 2023 • 11:27 Комментировать

Известный футбольный тренер Луи ван Галь, который руководил сборной Нидерландов на чемпионате мира – 2022, критически высказал о триумфе Аргентины в Катаре.

«Появляются вопросы, когда видишь, какие голы забивают аргентинцы, а какие – другие сборные. Некоторые игроки «альбиселесте» вели себя неподобающе на поле, но не получали никакого наказания. Мне кажется, что результат нашего матча был предопределен заранее. Думаю, это все потому, что Лионель Месси должен был стать чемпионом мира», - цитирует ван Галя Mundo Deportivo.

Аргентина выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Франции в серии пенальти. Месси был признан лучшим игроком мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Луи Ван Галь
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