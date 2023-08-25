Ди Мария признался, сколько раз пересмотрел финал ЧМ-2022

Звездный аргентинский футболист Анхель ди Мария вспомнил о финальном поединке чемпионата мира – 2022. Турнир состоялся в Катаре в конце прошлого года.

«Я лишь раз пересмотрел финальный матч чемпионата мира. И то смотрел его где-то до 70-й минуты, когда Мбаппе начал забивать свои голы. После его пенальти я не хотел смотреть наш самый неудачный отрезок в игре. Перемотал сразу на пенальти и награждение», - передает слова Анхеля DSports Radio.

В финальном поединке ЧМ-2022 сборная Аргентины встречалась с национальной командой Франции. Южноамериканцы выиграли в серии пенальти со счетом 4:2. В игровое время была результативная ничья – 3:3.