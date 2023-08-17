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Футболку Месси занесли на Джомолунгму - самую высокую гору в мире

17 Августа 2023 • 01:39 Комментировать

В Аргентине продолжают выражать благодарность Лионелю Месси за победу на чемпионате мира, ставшую, как обычно в этой стране, праздником, объединивших всех.

Но граффити и статуи - это достаточно тривиально, а вот группа аргентинских альпинистов, задумав покорить самый высокий пик в мире, Джомолунгму (в Европе, правда, принято называть его Эверест в честь английского географа Джорджа Эвереста, впервые измерившего высоту горы - 8848 метров), захватили с собой и футболку Месси с десятым номером. Она стала им талисманом, с которым они не расставались до самой вершины.

Впрочем, на самом деле они захватили с собой намного больше футболок Месси, только вот до вершины донесли лишь одну - остальные пришлось раздарить любопытным детям живущих в горах непальских шерпов, которые, несмотря на изоляцию, также прекрасно знают, кто такой Месси - отказать им в таком подарке в таких условиях было невозможно. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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