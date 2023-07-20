Неймар признался, что хотел уйти из сборной Бразилии

Звезда сборной Бразилии Неймар признался, что подумывал об уходе из национальной команды после неудачного выступления на чемпионате мира – 2022. В матче ¼ финала южноамериканцы потерпели поражение от Хорватии (1:1, 2:4 – по пенальти).

«Мне не хотелось возвращаться в сборную после чемпионата мира. Но я все переосмыслил. После вылета с мундиаля я плакал пять дней подряд. Было больно осознавать, что твоя мечта не сбылась», - приводятся слова 31-летнего футболиста на страницах Ge.Globo.

Напомним, что триумфатором чемпионата мира стала сборная Аргентины, победившая в финальном матче Францию.