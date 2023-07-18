Представитель камерунской федерации футбола: «Подножку Онана поставил не Сонг, а Это'О»

Камерунский кипер Андре Онана очень неожиданно покинул расположение своей сборной в ходе чемпионата мира в Катаре, и до сих пор считалось, что причиной стала ссора с Ригобертом Сонгом - техническим комиссаром сборной. Однако, как уточнил представитель камерунской федерации футбола Анри Ньялла Куан, на самом деле причина была другой.

- У Это'О есть проблемы личного характера с Онана. С Сонгом не было никаких проблем. Это'О всячески пытался помешать его карьере, даже писал в расположение «Интера», - цитирует слова Куана итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Это'О в прошлом также выступал в миланском клубе, а об его заносчивом и скверном характере было известно и ранее.