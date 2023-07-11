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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Каземиро: «После Мундиаля месяц не хотел смотреть футбол»

11 Июля 2023 • 03:07 Комментировать

Бразильский полузащитник Каземиро признался, что после того, как сборная Бразилии вылетела в Катаре в четвертьфинале чемпионата мира, он месяц не хотел смотреть футбол - настолько был разочарован.

- После поражения и вылета, честно говоря, я целый месяц не хотел смотреть футбол. Вообще не включал телевизор. Мне очень не понравилось наше поражения. Я даже говорить о футболе не хотел. Приходилось, но я не говорил о чемпионате мира, - цитирует слова Каземиро Placar.

Сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира в Катаре после неудачи в серии пенальти против хорватской сборной. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Каземиро
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